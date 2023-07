Gebrek aan geld baart zorgen in Gilze en Rijen: ‘Heeft iets weg van het Titanic-orkest dat doorspeelde’

Nieuwe burgemees­ter van Bladel komt uit politiek nest: ‘De appel valt niet ver van de boom’

BLADEL - Zijn vader was wethouder in Den Helder, zijn zus ook, en zijn oom was burgemeester in het Brabantse Beers. ,,De appel valt niet ver van de boom, heet dat dan”, zegt Maurits van den Bosch (60). Hij is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Bladel.