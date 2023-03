Gedeputeerde Anne-Marie Spierings stopt en gaat ondernemers vertegenwoordigen in Rotterdam

Spierings werd in 2011 voor het eerst gekozen als lid van de Provinciale Staten. Ze was eerder van 2015 tot 2020 gedeputeerde voor de provincie. Een jaar nadat ze was gestopt, keerde ze weer terug. Ze is tevreden met haar overstap: ‘Bij Deltalinqs kan ik het verschil maken in het realiseren van grote energie- en grondstoffentransities. Ik heb dan ook erg veel zin in deze volgende stap in mijn carrière.’