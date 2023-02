Gedoe over de boeken van Roald Dahl? ‘Hier klaagt niemand over het woord dikkerds’

Molen Leenderst­rijp gekort­wiekt; reparatie eind van het jaar klaar

LEENDE - De Heimolen in Leenderstrijp mist momenteel twee wieken. De binnenpestel was verrot en is afgebroken. Ook moet een van de twee roeden worden vernieuwd. Volgens eigenaar Frans Hagenaars is de klus eind van het jaar geklaard.