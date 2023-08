Geduld rond stokoude bibliotheek in Boxtel raakt op: ‘Nu lef tonen en beginnen met verbouwen’

Studenten laten in Nieuwkuijk zich gedwee drillen, zonder gescheld of beledigin­gen: ‘Ja, ook jij krullenbol!’

NIEUWKUIJK - ‘Wie is hier de baas?’, vraagt iemand met stemverheffing. ‘Keizer Corstanje is hier de baas!’, klinkt het synchroon uit meer dan 160 kelen. Ze staan keurig in het gelid, op de stoep langs de Nieuwkuijksestraat. ,,Twee voeten op één tegel”, wordt de HAS-studenten toegeroepen.