Geen Acht maar ‘Trauma van Chaam’: door een kapotte wegwerpcamera geen foto met wielerhelden

Picnic breidt uit in regio Oss. Nu ook actief in Lith, Megen, Haren, Zeeland en Grave

OSS - De online-supermarkt Picnic breidt het werkgebied uit in de regio Oss. Vanuit de vestiging in Oss maken vanaf nu ook de plaatsen Lith, Megen, Haren, Grave en Zeeland deel uit van het bezorgingsgebied. Door deze uitbreiding kunnen in totaal 12.000 extra huishoudens gebruik maken van de bezorgdienst.