Geen bierobligaties meer van brouwerij De Roos, maar investeren kan straks nog steeds

‘Ideeënman’ Geert Heikoop (58) uit Uden in Italië plotseling overleden

UDEN - Udenaar Geert Heikoop is op vakantie in Italië op 58-jarige leeftijd plotseling overleden. Hij was een van de initiatiefnemers van De Ideeënfabriek in Uden en tot vorig jaar directeur van communicatiebureau Applepie.