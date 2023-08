Geen bureaucratie en ellenlange formulieren, Tilburgse armoedebestrijder schenkt vanuit het hart: ‘Wij zijn de laatste strohalm’

UPDATE + VIDEO Auto’s branden uit in Den Bosch, politie houdt rekening met gerichte actie

DEN BOSCH - Twee auto’s aan de Hertog Hendriksingel in Den Bosch-Zuid zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen opgegaan. Bewoners van de appartementen hoorden harde knallen. ,,Het leken wel geweerschoten.”