Geen diploma met een onvoldoende voor je examen Nederlands? Of is onze taal al verloren ...

Gat tussen hypotheek­ren­te en spaarrente groeit: wat moet je doen met je spaargeld?

Banken boeken recordwinsten, terwijl de consument in Nederland nog nauwelijks wat krijgt voor zijn spaargeld. De Nederlandsche Bank ziet het gat tussen de spaarrente die we krijgen en de hypotheekrente die we moeten betalen zelfs steeds groter worden. De vraag is: wat moet je doen met je spaargeld?