Geen draaimolen, wel veel plezier op kindermiddag in de Borgh

Vorig jaar was nog gekozen voor een kindermiddag op twee plekken. Nu konden weer honderden kinderen zich maandagmiddag vermaken met tien spelonderdelen, bijna allemaal geënt op het thema ‘Meej zun-n-alle durmekaore’. Aan het einde van de middag waren bijna alle 650 deelname kaartjes uitgedeeld. De Toren van Pisa, Roldurmekaore, Mutsje Wip en het springkussen waren geliefde onderdelen.

Waar voorheen vaak een lange wachtrij stond voor de draaimolen, was dat nu niet het geval. Sommige ouders zeiden te snappen dat vanwege de hoge huurkosten de draaimolen is komen te vervallen. Maar ze geven gelijk aan best te willen betalen voor een ritje om hun kind te plezieren.

Wegvallen van de draaimolen

Het wegvallen van de draaimolen had ook tot gevolg dat er voor de allerkleinsten alleen het springkussen overbleef. Overigens vinden die het ook leuk om op de grond confetti te verzamelen.

Uitgangspunt van Stichting Carnaval Zevenbergen is dat het kinderfeest voor iedereen gratis is. Daarin past het laten betalen voor een of meerdere onderdelen niet.

De Stormbaan stond nu op de plek van de draaimolen. Ook daarvoor lange file. Tess de Molenaar heeft de draaimolen niet gemist en vindt de stormbaan juist het leukste. Overigens stonden bij bijna bij alle spelonderdelen wachtrijen.

Graafmachine

Guus van Aart (6) probeerde - onder toezicht van zijn ouders - zoveel mogelijk ballen te graven met een graafmachine. Daar was hij behendig in. Het graven vond hij het leukste. Daarna wilde hij wel wat drinken, want het was toch inspannend.

Novy Oomen (4) wilde graag geschminkt worden als dolfijn. Een kolfje naar de hand van Cecile van Erp van Blikvanger. Samen met zeven collega-schminkers toverde zij honderden kinderen om tot ware plaatjes.

Verjonging van de commissie

Karlijn Derks (24) en Maaike Brouwers (24) zorgen samen voor flinke verjonging in de commissie die de kindermiddag organiseert. Nu trekken ze de kar. De vriendinnen van de basisschool gingen vroeger ook naar de kindermiddag en leutbunker. Nu is Karlijn alweer vier jaar actief als vrijwilliger en maken ze het samen met veel helpende handjes een waar festijn voor honderden kinderen. ,,We willen de middag toegankelijk houden voor iedereen. Iedereen moet zich vrij voelen om hier te komen, dan is geld vragen geen optie.”

In de Leutbunker vermaakten de grotere kinderen zich prima en konden ze proeven hoe de Jeugdinstuif daar vier avonden een veilige plek is voor kinderen van 10 tot 15 jaar.

Volledig scherm Carnavalsmaandag, dus kindermiddag in de Borgh. Hier is de 6-jarige Guus druk bezig meej graove. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Volledig scherm Carnavalsmaandag, dus kindermiddag in de Borgh. Novy (4) wordt vakkundig geschminkt door Cécile van Erp, die hier met haar team al vele jaren zorgt voor kleur op de gezichtjes. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Volledig scherm Carnavalsmaandag, dus kindermiddag in de Borgh. Hier het doolhofspel. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer