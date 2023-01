Geen fitnesscentrum boven carwash Schijndel. ‘Ik laat het er niet bij zitten’

Raadslid Nevzat Karakus ook op lijst Lokaal Brabant

Nevzat Karakus (52), gemeenteraadslid in Land van Cuijk, komt ook op de kieslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart te staan. Karakus is verkiesbaar voor Lokaal Brabant. De procesoperator bij Danone in Haps kwam op basis van voorkeurstemmen voor Liberaal LVC in de gemeenteraad terecht.

12:58