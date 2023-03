Geen geld: Kulturele Amateur Manifestatie Breda 2023 afgeblazen

Het ‘monster van Woensd­recht’ blijft achter slot en grendel: ‘Vooral voor vrouwen en meisjes is hij een gevaar’

Serieverkrachter en kindermoordenaar Ludo De B. uit Woensdrecht komt niet vrij. De rechter in Breda is het met de behandelaars van de man eens dat de inmiddels 64-jarige De B. nog altijd een gevaar voor de samenleving vormt en onder behandeling moet blijven. ,,De kernproblematiek van zijn stoornis is gebleven. Resocialisatie is niet reëel”, gaven de deskundigen te kennen. Hieronder het relaas van de feiten.