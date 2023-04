Geen gewonden bij schietincident Waalwijk, politie onderzoekt steekpartij die er vermoedelijk aan vooraf ging

Grote brand woedt in huis met rieten dak in Drunen

DRUNEN - In een woning met rieten dak aan het Brahmspark in Drunen is zaterdagmiddag een grote brand ontstaan. Een team van de brandweer, gespecialiseerd in het blussen van branden in rieten daken, uit Elst (Gelderland) is volgens de veiligheidsregio onderweg.