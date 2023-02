Geen groots afscheid na elf jaar prins Strienius V: ‘Het gaat om het feest, niet om mij’

IVN Best-wandeling Ommetje De Maai door het Dommeldal

BEST - IVN Best organiseert een wandeling door het Dommeldal: ‘Ommetje De Maai’, dat betekent ‘land dat gemaaid wordt.’ De paden zijn goed begaanbaar maar wel drassig. Deze paden werden vroeger gebruikt door mensen die te voet naar de kerk gingen. Er wordt dan ook gestart op de plek waar de kerkenpaden samen kwamen: het Tooseplein in het centrum van Liempde. Dit plein is vernoemd naar Toos Egelmeers, een oude pastoorsmeid. Datum: 26 februari. Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur. Locatie/vertrekpunt: Tooseplein Liempde. Toegang: gratis voor IVN-leden, anders € 2,50. Opgeven via de website www.ivn.nl/Best