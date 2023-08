Geen lang bekeravontuur voor Baronie: club al in eerste ronde KNVB-beker uitgeschakeld

Nieuwe verpleeg­huis in hartje Hoogerhei­de begin 2024 open

HOOGERHEIDE - Het nieuwe verpleeghuis Hoogerwaard in Hoogerheide is in januari klaar. Dan begint de grote verhuizingsoperatie voor de bewoners van Mariahove in Ossendrecht, De Beukenhof in Putte en Heideduin in Hoogerheide.