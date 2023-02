Geen pannenbier maar (oven)friet bij mijlpaal verbouwing van crematorium Nieuwkuijk

Knoerissen pakken uit met knots van een nieuwe tent op de Markt in Uden

UDEN - Twee jaar was de Markt in Uden tijdens carnaval leeg maar dit jaar prijkt er weer een grote tent. En wat voor een. Geen klassieke circustent zoals voorheen maar een hoge festivaltent in de vorm van een spierwitte iglo. ,,Hier gaan we mee uitpakken”, zegt voorzitter Walco van de Ven van de Udense Knoerissen.