Geen rol binnen, maar juist langs de lijn bij Bavel-vrouwen voor Van Ginneken: ‘Dit was wel lastig’

Modelbou­wers exposeren in museum Bevrijden­de Vleugels: miniaturen te midden van echt oorlogsma­te­ri­eel

BEST – ,,Ik ga naar mijn oom kijken, want hij staat hier vandaag”, zegt een enthousiaste Anna Paagman uit Vught. Ze is samen met haar zus Sofia en haar vader Dirk naar de modelbouwdag van museum Bevrijdende Vleugels in Best gekomen. Een dag waarop zowel amateur- en profbouwers hun bijzondere werken laten zien.