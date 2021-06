Geen spoor van Tanja Groen na twee dagen zoeken op Brabantse heide

Run op beveiligingscamera’s in dorpen rond Hedel, ook mensen die niet op beruchte adressen­lijst staan

13 mei HEDEL - Het beschieten van woningen in Hedel, Kerkdriel en Velddriel leidt tot veel woede in de dorpen. Ook zijn mensen extra alert op wat er in hun straat en voor hun deur gebeurt. Daar schaffen ze steeds vaker beveiligingscamera's voor aan, ook al staan ze niet op de beruchte adressenlijst van medewerkers van fruitbedrijf De Groot die door een fout van Justitie in criminele handen kwam. ,,Bij elke auto die we niet kennen en die zich verdacht gedraagt, bellen we 112.”