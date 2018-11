Geen zorg om Harrold, hij is weer verliefd

Harrold hield zich groot en ronkte even later het erf af de polderweg op in Boekel, op de tractor die ze even daarvoren met z'n drieën flink hadden afgesopt.



Hij had het al wel een beetje zien aankomen dat hij de finale van Boer Zoekt Vrouw niet zou halen meldde hij aan Gijs Staverman, ,,ik had wel in de smiezen dat de gesprekken tussen Steffi en Roel net wat vlotter liepen dan met mij. Dan kom de klap toch iets minder hard aan.”



Op het moment dat deze scene echter werd uitgezonden hadden de hoofdrolspelers in deze jaargang van Boer Zoekt Vrouw echter de opnamen al lang en breed achter de rug. En is Harrold in de tussentijd weer verliefd geraakt. Hij ontmoette de ‘nieuwe’ dame in kwestie op een truckfestival in een feesttent, om er via een ontmoeting op een terrasje wat nauwer contact mee te krijgen.