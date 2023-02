Geen zorgen over coronavirus tijdens carnaval: ‘Andere virussen zijn ziekmakender’

Plots verrijst midden in toprestau­rant letterlijk een muur: ‘Bekende horecafami­lie op oorlogspad’

BREDA - Afgelopen nacht is ineens een muur opgetrokken, letterlijk, in restaurant Chocolat aan de Torenstraat in Breda. Chef-kok Dorus Clement kon daardoor op valentijnsmidddag de keuken niet in. Een strop. Waarom die muur?