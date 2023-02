Geen zorgen over jonge aanwas in Zandhazendurp: Reutemeteutrit heeft toekomst

ROSMALEN - Na drie jaar van afgelasten is de Reutemeteutrit van Rosmalen weer mogelijk. Deze 53 jaar oude traditie kan zich voorlopig voortzetten, want waar in andere ritten ophouden te bestaan door gebrek aan jonge aanwas, hoeven ze zich daar in Zandhazendurp geen zorgen over te maken.

Bij rally-rijden denk je misschien aan snelle auto’s die door de modder ploeteren. Bij de Reutemeteutrit, die altijd op de zondag voor carnaval wordt gehouden, gaat het daar juist niet om. ,,Het is absoluut geen race”, benadrukt medeorganisator René Holweg. ,,Deelnemers rijden in auto’s een puzzelroute. Waar ze rechts (reut) of links (teut) af moeten slaan, ontdekken ze door vragen te beantwoorden of opdrachten te doen.”

De mist in

En dat allemaal in carnavalesk thema, met versierde auto’s en gekke spelletjes. Holweg schetst: ,,Op een moment kom je een bordje tegen waarop staat: na vorst rechts. Even later zie je een foto van Princes Amalia aan een boom hangen.” Ga je daar rechts, dan ga je de mist in: Amalia is (nog) geen vorst. ,,Dankzij de ‘uitzetters’, die van tevoren de route bedenken, komt iedereen uiteindelijk op het goede pad terecht.”

Quote Het is de bedoeling dat Thijs na dit jaar de kar trekt René Holweg Dat uitzetten is een heuse kunst die al jarenlang op de schouders van de 86-jarige Ad Sleutjes ligt. ,,Hij was de winnaar van de allereerste Reutemeteutrit, 58 jaar geleden”, vertelt Holweg – al zal Sleutjes zelf altijd zeggen dat de échte winnaar de 11e plek is. Sinds dien zet hij de ritten uit voor de andere deelnemers.

Holweg is naar eigen zeggen ‘vereerd dat de rit de coronaperiode overleefd heeft’. En dat is ook niet gek. De Hots Knots Rit in Den Bosch is bijvoorbeeld na 67 edities verleden tijd, vooral door het gebrek aan jonge aanwas in de organisatie. ,,Net als bij veel verenigingen is het lastig om aan (jonge) vrijwilligers te komen”, weet Holweg.

En daar heeft de organisatie van de Reutemeteutrit geluk gehad: enthousiasteling Thijs van den Brand is bereid het stokje over te nemen, mocht Ad het niet meer willen of kunnen doen. ,,Oriëntatieritten zijn de 19-jarige Thijs van den Brand met de paplepel ingegoten”, weet Holweg. Als kind reisde hij het land door om met zijn ouders aan deze ritten mee te doen en sinds zijn zestiende helpt hij Ad met het uitzetten van deze carnavaleske versie.

,,Je hebt echt een beetje een twisted mind nodig om zo’n route uit te kunnen zetten”, grijnst Holweg. Uren besteden Thijs en Ad in de auto om tactieken door te spreken, vragen te bedenken en mogelijke routes langs te lopen. ,,Thijs is nu nog onder de supervisie van Ad, maar het is de bedoeling dat hij na dit jaar de kar trekt.” De inwoners van Zandhazendurp lijken blij met de terugkeer van de traditie: van de 111 plekken voor auto’s zijn er al 77 gevuld.



