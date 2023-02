Geerpark krijgt z’n hondenuitrendveld, Heusden houdt wel rekening met verzet

gelukkig getrouwd Diamanten paar Bert Schuurmans (84) en Betsie Molenschot (83) hebben een mooi leven. ‘We vervelen ons nooit’

Vanaf hun balkon, hoog in wijkgebouw Balade, kijken Bert en Betsie uit op hun oude flatje in Baardwijk, aan de oostkant van Waalwijk. Daar, in de Van Wielesteinstraat, woonde het bruidspaar 44 jaar lang, tot de verhuizing in 2010. “We zitten hier prachtig!”, aldus Betsie over het fijne appartement op het zuiden. “Als de zon schijnt, hoeft de kachel eigenlijk niet eens aan!”, zegt het echtpaar lachend.

