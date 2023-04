Geert Oerlemans wil weer vlammen bij Rhode: ‘Maar het was leuk om een jaar bij Gemert te beleven’

Appelflap­pen en cadeaus voor belaagde Oekraïense vluchtelin­gen: ‘Dit is het échte Best’

BEST - De Oekraïense vluchtelingen in Best die onlangs werden belaagd door lokale jeugd, kregen zaterdag een warm welkom. Live-muziek, appelflappen en cadeaus. ,,Dit is het échte Best.”