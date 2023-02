Geffense artiesten tonen geen mededogen met elkaar en zichzelf: Recht vur zunne Roap

GEFFEN - Recht vur zunne Roap is na twee stille coronajaren herrezen in multifunctionele accommodatie De Koppellinck. ,,Na dertien jaar wordt-ie eindelijk gebruikt waarvoor-ie bedoeld is”, constateerde dorpsomroeper Boet van Dijk.

Het was af en toe net of er in Geffen werkelijk een chique Awardsgala plaatsvond. Zeker na de videoboodschap van de echte Bridget Maasland, die de onderscheiding voor meest betrouwbare chauffeur toekende aan bekende Geffenaar Tonny Jansen. Maar al snel buitelden de grappen in plat Geffens over elkaar. Caféhouder Boet schuwde het niet om zichzelf en andere ondernemers in het dorp door de mangel te halen. In coronatijd moest zijn kroeg dicht en ging hij aan de bak op de bouw. Maar de nieuwbakken werknemer kon rechtsomkeert maken toen hij er op zijn bekende slippers verscheen.

Tot de grond toe affakkelen

In de voetsporen van Boet van Dijk verscheen zijn 11-jarige neefje Daley van Dijk in de ton. Die gebruikte deze gelegenheid om zijn vader en mede-artiest Randy van Dijk tot de grond toe af te fakkelen. Een ‘roast’ noemen ze dat op Comedy Central. ,,Het enige dat ons pap in zijn leven goed heeft gedaan staat hier voor jullie.” Dat belooft nog wat voor de toekomst.

Na de pauze gingen alle remmen los. Met eerder genoemde antiheld Randy van Dijk en Bart Verhagen, die zich als duo Over de Top van veel zelfspot en droge humor bedienen. ,,Een wijs man zei eens tegen zijn vrouw...” ,,Ja, wat dan?” ,,Niks. Hij was een wijs man, zei ik toch.” En met de pedante vrouwenverslinders Fred en Ted. ,,We hebben overal in de regio de zalen plat gespeeld: de Morgenzon in Zeeland.” ,,Weg!” ,,De Dorsvlegel in Vinkel.” ,,Weg!” ,,De Gouden Leeuw in Geffen.” ,,Weg!” Maar ook de vrouwelijke tegenhangers Spik en Span toonden zich weergaloos. ,,Mannen zijn als een hond. Je kunt wel een nieuwe nemen, maar die moet je dan weer helemaal opnieuw africhten.”

Geen mededogen

Uiteraard moest ook de Geffense ‘schout’ Gilbert van de Meulenreek het ontgelden. De man die zoveel heeft gedaan voor het carnaval in het Rottenrijk voelt zich aan de kant gezet, maar op veel mededogen hoeft hij bij de tonpraters niet te rekenen. De mysterieuze Grannies, met hun oude vrouwenmaskers, mogen ook niet onvernoemd blijven. Zij zetten een enerverende dansact neer die deels in de zaal werd uitgevoerd en waarbij prins Michel een bewonderenswaardig steentje bijdroeg.

Het sluitstuk van de avond werd als vanouds verzorgd door een vlijmscherpe John van den Heuvel en door de Toapen. De drie ‘zussen’ waren weer eens in de penarie geraakt en kozen er opnieuw voor om dat op elkaar af te reageren. De Roap is terug en Geffen genoot er vier avonden met volle teugen van.

Volledig scherm Prins Michel droeg een bewondernswaardig steentje bij aan de dansact van de Grannies. © Peter van Erp/BD

Volledig scherm De elfjarige Daley van Dijk maakte zijn debuut op de Roap. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Randy, oom Boet en zijn opa en oma, Henk en Greet van Dijk. © Peter van Erp/BD