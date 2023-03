Gegenpressing | Illegaal NAC kijken, aanvoerder symboliseert vechtlust en flirten met periodetitel

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het gaat ook over de zware knieblessure van Kaj de Rooij, een persoonlijk drama. En over Moreno Rutten die maandag geblesseerd ontbrak. Ook gaat het over de situatie van Ody Velanas en Alex Plat, hoe NAC daar mee om is gegaan. Over de nieuwe aanvoerder, Cuco Martina, de nog altijd wankele verdediging, en de behaalde resultaten onder Peter Hyballa.