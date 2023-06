Gegenpressing | Waar de ene droom eindigt, begint de andere

Stille Getuigen Al meer dan 100 jaar wordt geklaagd over de overweg in de Molen­straat, maar een oplossing is nooit gevonden

OSS - Weg met de lange wachttijden bij de overwegen; doorstroming is het devies. Oss wil afrekenen met de ergernis die spoor en spoorwegovergangen al meer dan honderd jaar veroorzaken. Want dat lang wachten voor het spoor niet een probleem van nu is, blijkt wel uit het verhaal van historicus John van Zuijlen die er het archief op nasloeg.