Geliefde (62) vast voor betrokkenheid bij dubieuze dood Brabantse supermarktbaas

De politie spreekt van een doorbraak in het rechercheonderzoek naar de dood van Chris Grinwis. Uit dat onderzoek is duidelijk geworden dat er sprake was van een onnatuurlijke dood. ,,Zijn overlijden roept vraagtekens op en is verdacht”, zei politiewoordvoerder Alwin Don eerder over het onderzoek.

Lees ook PREMIUM Politie graaft lichaam echtgenote op in onderzoek naar verdachte dood oud-eigenaar supermarkt in Halsteren



Levenloos gevonden op zijn bank

De politie neemt de zaak zeer serieus en hield in december vorig jaar al rekening met een misdrijf. De woning van Grinwis werd in korte tijd twee keer uitgekamd door de politie in de hoop sporen te vinden.



De overleden man werd gevonden door een personeelslid van zijn voormalige supermarkt tegenover zijn woning in de Dorpsstraat. Werknemers hadden alarm geslagen omdat ze hem lange tijd bewegingloos in de bank hadden zien zitten. Grinwis was een bekende figuur in Halsteren. Vorig jaar verkocht hij zijn Plus-supermarkt. In mei van dit jaar overleed zijn vrouw na een ziekbed.

Overleden vrouw opgegraven

In augustus bereikte de politie een mogelijke doorbraak in de zaak. De overleden vrouw van Chris, Mia Grinwis, werd door de politie op een begraafplaats opgegraven. Het had er alle schijn van dat zij ook om het leven was gebracht. Dat onderzoek loopt nog.



De vraag wat zich rond de dood van beide echtelieden heeft afgespeeld, houdt veel mensen in de dorpsgemeenschap in Halsteren al maanden bezig.



De vrouw werd op haar woonadres aangehouden in Tilburg. Ze zit vast.

Volledig scherm De politie heeft in Halsteren het lichaam van Mia Grinwis laten opgraven in het onderzoek naar de verdachte dood van man Chris. © Pix4Profs