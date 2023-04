‘Geluidsoverlast Randweg is onacceptabel’: Bewoners willen nieuwe ontsluitingsweg door Auvergnepolder

Peter Hyballa creëert een eenheid van NAC: ‘Ik zie dat die gasten door het vuur gaan’

Bij een overwinning zaterdag (18.45 uur) op Roda JC kan NAC de play-offs bijna niet meer ontlopen. Trainer Peter Hyballa is erin geslaagd om een winnende formule te bedenken. ,,Denk dat iedereen ervan overtuigd is dat in de play-offs alles kan gebeuren.”