Gemeente Maashorst geeft 60 mille voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

Raadslid Ali Akdeniz van de fractie Jong Maashorst deed donderdag in de gemeenteraad het voorstel om als gemeente één euro per inwoner te geven voor de slachtoffers van de aardbevingen.

Voor financieel wethouder en partijgenoot Gijs van Heeswijk was dat bijna een inkoppertje want kort daarvoor had Maashorst een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gekregen waarin precies hetzelfde werd voorgesteld. Van Heeswijk kreeg van alle fracties meteen groen licht om het geld naar Giro 555 over te maken.