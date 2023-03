Gemeente Roosendaal compenseert nu ook energielasten verenigingen

Deze wereldtop­pers komen in actie in de Bossche Brabanthal­len

Wereldkampioenen, olympisch kampioenen. De organisatie van The Dutch Masters - Indoor Brabant is er wederom in geslaagd een sterk deelnemersveld naar Den Bosch te lokken. Deze toppers zullen de komende dagen proberen de show te stelen in de Brabanthallen.