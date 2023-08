Gemeente steekt wéér stok tussen wielen van flitsbezorger: Flink bij Westpoint moet dicht

Politie doet onderzoek bij apparte­ment in Tilburg na melding van overval

TILBURG - De politie doet zaterdagochtend onderzoek bij een woning in Tilburg na de melding van een overval. Een appartement van een complex aan de Hasseltstraat zou in alle vroegte bezocht zijn door ongenode gasten. Het is niet duidelijk of iets is buitgemaakt.