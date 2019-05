Gemert likt dag na hoosbui de wonden

Niks meer te redden

De praktijk is gevestigd in de kelder van haar moeders huis aan de Watermolen. ,,Mijn moeder merkte dat er water de kelder instroomde. Het kostte me vervolgens grote moeite om ernaar toe te rijden. De hele straat stond blank.’’ Toen Van Schijndel eenmaal ter plaatse was, merkte ze al snel dat er niks meer te redden viel. ,,Het water stond tot anderhalve meter hoog in de kelder. De brandweer was tot diep in de nacht bezig om de boel leeg te pompen.’’

Als een rivier

Even verderop in de Molenstraat zat Karin van Hoek het journaal te kijken toen de regenbui in alle hevigheid uitbarstte. Een gevoel van onmacht maakte zich direct meester van haar. ,,Ik wist even echt niet meer waar ik het moest zoeken’’, vat ze een dag later nog zichtbaar beduusd samen.



,,Het was alsof een rivier de woonkamer instroomde. Alles stond blank.’’ Wateroverlast was Van Hoek trouwens wel gewend. ,,De Molenstraat ligt in een laaggelegen deel van Gemert, waar al het water heen stroomt. Meermaals is de straat hier onder handen genomen, maar tegen zo'n natuurgeweld is geen kruid gewassen.’’