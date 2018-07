'Genaaid' door dashcam van buurman na door rood rijden

EINDHOVEN - Hergen Fekkens zoon loopt het risico dat hij een grote verkeersboete krijgt nadat een buurtgenoot met een dashcam filmde hoe hij door rood reed. „Straks krijgen we in Nederland Stasi-toestanden.”

Hij is nog altijd furieus als hij terugdenkt aan dat bezoekje van de wijkagent. Twee weken terug stond die bij Hergen Fekken aan de deur in de Eindhovense wijk Blixembosch. Of hij een zwarte Suzuki Swift had. Fekken knikte. Of hij daar zelf ook in reed? Nee, het dat was meestal zijn zoon. Oké, dacht de agent. Zoonlief, op dat moment niet thuis, was aan de rand van de wijk namelijk door rood gereden en had het gas te diep ingetrapt. Die overtredingen waren gefilmd door een automobilist met een dashcam die de politie tipte.

En dus stond de wijkagent op de stoep. „Prima, natuurlijk. Mijn zoon was in de fout gegaan en die agent wilde hem daar op aanspreken. Tenminste dat dacht ik. Maar toen die agent naar buiten liep, zei hij dat mijn zoon ging vervolgen voor artikel 5 (lees: gevaarlijk rijgedrag)”, vertelt Fekken, die zelf 22 jaar bij de politie werkte. „En hij moest naar het politiebureau komen om een verklaring af te leggen. Ik wist niet wat ik hoorde.”

Over de kop

Dat dashcam-beelden worden gebruikt door de politie, is niet nieuw. Vorig jaar nog nadat een Audi op de A2 een andere automobilist van de weg drukte. Een Renault met een stelletje erin ging een aantal keer over de kop. Mede op basis van de beelden van een dashcam werd de wegpiraat uit Valkenswaard veroordeeld. Fekken: „In zo’n geval snap ik dat je als politie en justitie alles uit de kast trekt om zo’n overtreder te kunnen vervolgen. Maar mijn zoon reed een keer door rood.”

Volledig scherm De auto die een paar keer over de kop ging na een manoeuvre van een Valkenswaardse wegpiraat. © Bert Jansen

Met dat laatste wil hij die actie absoluut niet goedpraten. Als zijn zoon door rood is gereden, is hij fout geweest. Maar het gaat Fekken om het principe dat dashcam-beelden zelfs worden gebruikt voor kleinere verkeersovertredingen. „Zijn we dan niet te ver doorgeschoten? Straks gaan 8 miljoen mensen agentje spelen. Dat zijn Stasi-toestanden zoals vroeger in Oost-Duitsland, waarbij iedereen elkaar in de gaten houdt.”

Hufterig genoeg

De politie bevestigt het verhaal. Volgens haar had het incident zomaar slecht kunnen aflopen als twee scooterrijders niet goed hadden opgelet. Beelden van de dashcam worden vaker gebruikt als aanvullend bewijs om hufterig verkeersgedrag aan de kaak te stellen. In dit geval in combinatie met een verklaring van de filmer.

„De vraag is dan: Is met hoge snelheid door rood rijden, met gevaar voor medeweggebruikers, dan wel of niet hufterig genoeg?”, zegt een woordvoerder van de politie. „Dat is aan de betreffende agent. We hebben verder een rechterlijke macht om dat te beoordelen.”

Overigens is het nog niet duidelijk of er ook echt een geldboete of rij-ontzegging volgt. Fekken en zijn zoon zijn nog op het politiebureau geweest, waar junior een verklaring heeft afgelegd: „Een wijkagent die langskomt, verklaringen die worden afgenomen: de politie steekt hier zoveel tijd in. En allemaal op basis van de beelden en verklaring van één persoon. Dat moeten we toch niet willen?”