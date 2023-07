Ger en Mieke hebben een ruimtevaartmuseum op zolder: ‘Aan alles wat je hier ziet, zit een verhaal’

Huis en haardTILBURG - Ger en Mieke Pistorius kijken bijna geen televisie. Dat is ook helemaal niet nodig met alle hobby’s die ze hebben. En daar is in huis alle ruimte voor. Het toppunt daarvan is op zolder te vinden, waar Ger zijn museum over de ruimtevaart heeft. ,,Als ik hier de deur opendoe, dan wordt het meestal stil achter mijn rug.”