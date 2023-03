Gerard stak Louc dood in jeugdgevangenis: acht jaar cel en tbs

Meerdere bedrijven ontruimd door brand in de voorraad bij Kwantum op Ekkersrijt in Son

SON EN BREUGEL - Bij de Kwantum op bedrijventerrein Ekkersreit in Son is woensdagmiddag brand uitgebroken in de voorraad, zo meldt de brandweer. De rook trekt door het gehele gebouw, daarom worden er meerdere bedrijven ontruimd.