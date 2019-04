Gerichte aanslag op man (49) in Breda: slachtoffer zwaargewond door brand, politie zoekt dader

VideoBREDA - Een 49-jarige man uit Breda is maandagavond zwaargewond geraakt bij een aanslag op zijn leven. Het slachtoffer liep ernstige brandwonden op en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een gerichte actie en is op zoek naar één of meerdere daders, zo laat een woordvoerder aan BN DeStem weten.

De man liep brandwonden op in een garagebox aan de Sparrenweg in Breda, midden in een woonwijk. Hoe dat gebeurde, is nog niet bekend, maar de politie gaat ervan uit dat iemand hem die brandwonden heeft bezorgd. Na de aanslag is de Bredanaar bij een woning aan de overkant onder de douche gezet. Vervolgens is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou aanspreekbaar zijn.

Misdrijf

De politie houdt rekening met een misdrijf en is om die reden in groten getale aanwezig. Agenten lopen in kogelwerende vesten rond op straat en houden nieuwsgierige buurtbewoners op afstand. Rechercheurs van de technische recherche doen uitgebreid sporenonderzoek rondom de garagebox. Hiervoor zijn er zwarte schermen geplaatst zodat de hulpdiensten ongestoord hun werk kunnen doen.

,,Het gaat hier niet zomaar om een brandje”, aldus politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage in een korte reactie. ,,We stellen daarom een uitgebreid onderzoek in.” De agenten dragen de zware vesten in verband met de aard van de melding. Of er aanwijzingen zijn dat de dader zich in de omgeving bevindt, is niet duidelijk.

Traumahelikopter

Vanwege de ernst van de situatie landde in de nabije omgeving een traumahelikopter. De 49-jarige man is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Of de arts van de traumahelikopter met hem mee is gegaan, is niet bekend. Dat gebeurt doorgaans wel bij ernstige situaties.

Voor onderzoek is de Sparrenweg in de wijk Tuinzigt volledig afgezet. Brandweerlieden zijn druk bezig in de loods en proberen ook aanliggende garageboxen open te breken. Vlak na de brand was er veel consternatie op straat, maar inmiddels is de rust wedergekeerd.

Volledig scherm In een loods aan de Sparrenweg in Breda is maandag brand uitgebroken. © MaricMedia / Perry Roovers

Volledig scherm In een loods aan de Sparrenweg in Breda is maandag brand uitgebroken. © MaricMedia / Perry Roovers