Gerrit (87) en Fien (87) Prins lonkten naar elkaar via de kappersspiegel en zijn nu 65 jaar getrouwd

Het was helemaal niet zo vanzelfsprekend dat Gerrit Prins en Fien Kuijpers met elkaar trouwden. Gerrit groeide op als oudste zoon in een Nederlands Hervormd gezin met tien kinderen in Gorinchem. Fien was de jongste uit een katholiek gezin van vijf kinderen en geboren in Helmond. Terwijl in die tijd een veelgebruikte uitdrukking was ‘twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen’, hechtten Gerrit en Fien daar zelf geen enkele waarde aan.

Ze hebben elkaar ontmoet in de kapsalon waar Fien werkte. Destijds was het man nen- en vrouwengedeelte strikt gescheiden, maar de twee lonkten naar elkaar via de spiegels. Toen Gerrit en Fien trouwden, was Gerrit melkman en bezorgde hij met zijn melkkar zuivel bij de mensen thuis. De eerste jaren van hun huwelijk woonden ze in bij de moeder van Fien. Dat was in die tijd gebruikelijk. Het paar kreeg dan ook pas eigen woonruimte toegewezen toen de oudste twee kinderen José en Gerard al geboren waren en Fien zwanger was van Wilma. Dochter Marike maakte in 1965 het gezin compleet.

Lange dagen

Fien was inmiddels gestopt met werken en zorgde in die tijd niet alleen voor het huis houden en de kinderen maar ook voor haar moeder die bij het jonge gezin ingetrokken was. Melkboer Gerrit maakte lange dagen. Voor dag en dauw ging hij met de melkkar op pad om pas tegen de avond thuis te komen. Desalniettemin lukte het hem, om in de avonduren zijn grote droom waar te maken en zijn middenstandsdiploma én slijtersvakdiploma te halen. Door het behalen van de twee diploma’s kon hij in 1964 aan de slag als vertegenwoordiger bij Wijnhandel van Ouwerkerk.

Van de melkboer

Gerrit en Fien maken er nog steeds regelmatig grapjes over dat Jose, Gerard en Wilma kinderen van de melkboer zijn en Marike van de vertegenwoordiger.

In 1971 maakte het gezin een grote moedige stap. Gerrit had een baan aangeboden gekregen als filiaalbeheerder bij Cooymans Slijterijen in Stiphout. In 1978 werd Gerrit overgeplaatst naar het Covin Filiaal (huidige Mitra) aan de Pettelaarseweg in Den Bosch. In 1982 kochten ze een huis op de Maaspoort, waar zij sindsdien met veel plezier wonen. Een paar jaar later verruilde Gerrit dan ook de slijterij aan de Pettelaarseweg voor die in Winkelcentrum Maaspoort, waar hij heeft gewerkt tot aan zijn pensioen.

Quote Het was niet Gaston met een gouden envelop die op het raam klopte, maar burgemees­ter Mikkers met een mooie bos bloemen

Fien is ruim 25 jaar voorzitter geweest van de Zonnebloem afdeling Maaspoort. Hiervoor is zij in 2012 tijdens de lintjesregen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook Gerrit heeft zich sinds zijn pensioen regelmatig ingezet voor de Zonnebloem. Daarnaast heeft hij tot voor kort jarenlang met een aantal andere vrijwilligers de Kerststal van de Heilige Willibrord Kerk op de Maaspoort opgebouwd. Gerrit en Fien verrichten nu geen vrijwilligerswerk meer. Ze brengen hun tijd het liefst door met hun kinderen, kleinkinderen en inmiddels ook alweer drie achterkleinkinderen. De kinderen zijn ontzettend trots op hun ouders en vinden het geweldig dat ze al zoveel jaar samen zijn. Ze hopen nog lang van beiden ouders te mogen genieten.

Gaston of de burgemeester?

Tot slot nog een leuke anekdote over burgemeester Mikkers: toen Gerrit en Fien zestig jaar getrouwd waren, kwam burgemeester Mikkers op bezoek. Het was uiteraard geheimgehouden voor hen. Toen de burgemeester op het raam tikte om zijn komst aan te kondigen, herkende Gerrit de destijds pas aangetreden burgemeester, niet direct en dacht dat Gaston van de Postcodeloterij voor het raam stond. Helaas geen Gaston met dikke envelop, maar wél de burgemeester in eigen persoon met een mooie bos bloemen. Ze hebben het nog vaak over dit bezoek, waar ze erg van genoten hebben.