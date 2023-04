Gert en Mans (82) verkopen hun verzamelde schatten: ‘Mensen zijn verrast door mooie ansichtkaarten van hun dorp’

100.000 euro aan gestolen merkkle­ding gevonden in loods in Bakel

BAKEL - In een loods in Bakel heeft de politie woensdag en vrijdag een grote hoeveelheid gestolen goederen in beslag genomen. Het gaat om huishoudelijke producten, merkkleding, schoenen, airfryers en stoomreinigers. De kleding heeft een gezamenlijke waarde van ruim 100.000 euro.