Geschoten bij overval op juwelier in Waalwijk, twee mensen vastgebonden

Twee mensen werden binnen vastgebonden, laat de politie weten. De daders droegen volgens de politie gezichtsbedekking en zijn mogelijk gevlucht in de richting van de Winterdijk. De twee mensen die werden vastgebonden door de overvallers zijn niet ernstig gewond geraakt volgens de politie. Een van hen werd ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. Het is zondagochtend nog onbekend of de overvallers iets hebben gestolen. Het mistalarm in de winkel ging af, de etalage aan de straatzijde oogde na de overval onaangeraakt.

Geschoten

,,Een getuige meldt dat er rond het tijdstip een harde knal te horen, wat mogelijk een schot kon zijn”, zei de politiewoordvoerder zaterdagavond. Na onderzoek, dat in de nacht doorging, bleek dat er inderaad een schot in de lucht is gelost. Dat gebeurde binnen in de winkel.



Er waren kort na de overval de nodige mensen op straat, de juwelier is gevestigd in het centrum. Maar niemand zei iets gezien te hebben. De politie heeft de straat met linten afgezet.



De technische recherche was tot in de nacht bezig met onderzoek. Dat richtte zich ook op het steegje naast de juwelier, waaraan de achterzijde van de winkel grenst.



In de loop van zondagochtend verwacht de politie met meer informatie te kunnen komen.