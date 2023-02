Gestel wil niet zomaar kostenstijging BHIC en Veiligheidsregio betalen: ‘Dit is wel heel makkelijk’

De komende tijd gaan de kosten flink omhoog, zo blijkt uit de kadernota's die BHIC en de Veilgheidsregio bij de gemeenten neer legden. De politiek in Sint-Michielsgestel maakt zich zorgen om de forse kostenstijging van twee gemeenschappelijke regelingen die Gestel samen met een aantal andere gemeenten heeft opgetuigd voor de Veiligheidsregio Brabant Noord, en in het geval van het BHIC ook met de twee waterschappen Aa en Maas en Dommel er bij. ,,Het is wel heel gemakkelijk om alle kostenstijgingen direct te verhalen op alle deelnemende gemeenten. Ze moeten in de eigen organisatie op zoek naar kostenbesparing en bezuinigingen.”

In de portemonnee

In het geval van het BHIC is Gestel komend jaar zeker 8300 euro extra kwijt. Een kostenstijging van 6,2 procent. In het geval van de veiligheidsregio gaat het om een verhoging van de kosten met 109.000 euro. En de verwachting is dat er nog een prijsindexering bij komt en het Gestel uiteindelijk 112.000 euro extra gaat kosten.

Burgemeester Han Looijen (openbare orde en veiligheid) is bereid om de door de gemeenteraad ingediende zienswijze als ‘geluid’ te laten horen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Noord. Eenzelfde soort geluid stuurt de gemeente naar het BHIC, waar onder meer archiefstukken van de gemeente zijn ondergebracht. ,,Trek ook aan de bel bij het Rijk voor tegemoetkoming in de toegenomen energiekosten", is het advies van de raad in haar zienswijze.

Of de zienswijzen richting BHIC en Veiligheidsregio veel uithalen, is maar de vraag. Bij deze gemeenschappelijke regelingen bepaalt de meerderheid van stemmen (gemeenten en/of waterschappen) of de nieuwe kadernota's met begrotingen worden goedgekeurd. Als dat gebeurt heeft Sint-Michielsgestel de hogere kosten maar te slikken.



