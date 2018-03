Getuige gezocht van ongeluk waarbij 17-jarige Suzan overleed, bestuurder (18) is er 'ernstig aan toe'

NULAND - De politie is naarstig op zoek naar een oudere man die zondag het dodelijke ongeluk in Nuland mogelijk heeft zien gebeuren. De ooggetuige heeft volgens een woordvoerder even naar het ongeluk staan kijken, maar vertrok toen de agenten aankwamen om hulp te verlenen.

Volgens de politie gaat het om een oudere man die een fiets bij zich had. Vermoedelijk komt hij dus uit de omgeving. De man wordt vriendelijk verzocht zich te melden bij de politie.

Het overlijden van de 17-jarige Suzan van Alem heeft tot diepe droefenis geleid in Maren-Kessel, Lith en Nuland. Suzan kwam om het leven toen zij samen met haar vriend met de auto van de weg reed.

Dat gebeurde zondagmiddag rond 14.00 uur op de Kerkdijk in Nuland. De 18-jarige vriend van Suzan, die achter het stuur zat, raakte waarschijnlijk de macht over het stuur kwijt. De auto reed van de weg en belandde tegen een boom. De Nulander ligt zwaargewond in het ziekenhuis in Nijmegen.

Ernstig aan toe

,,Hij is er ernstig aan toe’’, laat een woordvoerder van de politie maandagochtend weten. Er zijn geen aanwijzingen dat hij ten tijde van het ongeluk onder invloed was van alcohol.

,,Maar standaard wordt in dit soortgevallen het bloed onderzocht. Zo ook nu, maar de uitslag daarvan laat meestal zeer geruime tijd op zich wachten omdat dit door het NFI gebeurt’’, licht de politie toe.

Onwerkelijk

De vriendengroep van Suzan stond maandagmiddag stil op de plek des onheils. Verbijsterd, steun zoekend bij elkaar. ,,Het is gewoon zo onwerkelijk. Niet te bevatten. 's Morgens heeft ze nog gevoetbald met dames twee en 's middags is ze er ineens niet meer. Ze zat in een vriendengroep met de JO19, de jongens onder de 19 jaar’’, zegt voorzitter Gertjan Ruis van voetbalclub NLC'03.

Bij NLC'03 beraden ze zich nog over hoe ze verder omgaan met het drama, in overleg met de ouders. ,,Het idee is geopperd om een gedenkhoekje in te richten. Verder willen we teams de gelegenheid bieden in de kantine samen te komen.’’