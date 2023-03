Gevlucht drietal overviel wapenwinkel in België, 70 agenten zoeken naar man die zich in kliko verstopte

RIJSBERGEN - Meer dan 70 agenten maken donderdagavond jacht op gevluchte overvallers, die na een achtervolging vanuit België hun auto in Rijsbergen op een rotonde aan de Antwerpseweg achterlieten. Twee van de drie zijn inmiddels aangehouden. Een derde voortvluchtige is mogelijk vuurwapengevaarlijk. Het drietal heeft een legale wapenwinkel in het Belgische Nieuwmoer overvallen.