Gevolgen van overgewicht ernstig onderschat

Politiek wil communica­tie vanuit EBI Vught aanscher­pen: ‘Sluit criminelen van buitenwe­reld af’

VUGHT - Een deel van de Tweede Kamer vindt dat de communicatie vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught verder aan banden moet worden gelegd. Dat willen onder meer coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartijen SP en JA21. Joost Eerdmans (JA21) gaat daarin het verst. Hij wil dat ook advocaten van gevangenen in de EBI meer in de gaten moeten worden gehouden. Dat zegt hij in reactie op de arrestatie van Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi.