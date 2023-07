Geweld in Roosendaal liep compleet uit de hand: gebroken kaak, neus en schedelbasisfracuur

Oekraïense proeverij in clubhuis Moc’17: ‘Voor één dag zetten we zorgen opzij’

BERGEN OP ZOOM - Samen eten is elkaar leren kennen. Dat is komende zaterdag de gedachte achter Ukrainian Food & Drink, een culinaire ontmoeting in het clubhuis van Moc’17. Initiatiefnemer Valja Sheremetieva is al de hele week bezig met de voorbereidingen. ,,Geen betere manier om een ander land te voelen dan door geuren van de keuken op te snuiven en te proeven.’’