Gewonde automobiliste vlucht bos in na veroorzaken ravage

Beveiligers bij bieb om reljeugd buiten te houden

27 september Om een groep overlastgevende jongeren bij de bieb in het Brabantse Oosterhout buiten de deur te houden, heeft de bibliotheek sinds kort beveiligers bij de deur gezet en een identificatieplicht voor jongeren van veertien tot en met achttien jaar ingesteld. Veertien jongeren hebben in de periode van maart tot nu vanwege wangedrag een ontzegging gekregen en mogen de bieb een jaar lang niet in.