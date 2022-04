Gewonde bij steekpartij in Helmond, daders (14 tot 17 jaar) verstoppen zich mogelijk in bos

HELMOND - Op het Molenven in de Stiphoutse Bossen bij Helmond is woensdagochtend een persoon neergestoken. Er zou sprake zijn van twee jonge daders, die zich mogelijk in een nabijgelegen bosperceel verstoppen. Dat meldt de politie.