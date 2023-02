Gewonde vrouw in beha op straat geholpen door omstanders na ernstig steekincident in Etten-Leur

met video Man zwaarge­wond bij steekpar­tij in Et­ten-Leur, twee verdachten aangehou­den

ETTEN-LEUR - Een man is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Julianalaan in Etten-Leur. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw is in een ambulance behandeld aan haar (lichte) verwondingen. De politie heeft twee mannen aangehouden.

1:51