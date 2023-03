Gezin met twee kinderen overlijdt bij zwaar ongeval op A59

Overlijden vader, moeder en kinderen (10 en 13) bij verkeers­dra­ma A59 komt keihard aan: ‘Een onbe­schrijf­lijk verdriet’

Kindcentrum De Ruif in Raamsdonksveer rouwt om het gezin dat zaterdag bij een verkeersongeluk om het leven is gekomen. ,,Dit is een enorme schok, niet te bevatten”, zegt directrice Hanny Rijkers.