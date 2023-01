Gezocht: lid voor de Adviesraad Sociaal Domein Bergeijk

Alles over warmtepom­pen bij Energie­café in d’n Teut

BORKEL EN SCHAFT - De werkgroep Energiek Valkenswaard informeert over het plaatsen van een warmtepomp in bestaande huizen. De bijeenkomst is op donderdag 2 februari in Dorpshuis d’n Teut in Borkel en Schaft.

14:11