Gezond en Gelukkig Deurne helpt boksclub met vertrouwenspersoon: ‘Je wilt niet dat ’n man door je benen kruipt’

Hondenuit­laat­ser­vi­ces moeten de bossen van Nuenen uit, zolang de gemeente niet goed uitlegt waarom ze daar thuishoren

NUENEN - Voor een handvol hondenuitlaatservices in Nuenen is het onzeker of ze kunnen voortbestaan. De rechter is er (nog) niet van overtuigd dat ze in beschermde bossen thuishoren. De gemeente Nuenen moet beter onderbouwen waarom dat zou mogen.