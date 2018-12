Giel de Winter over klapper StukTV: ‘RTL wilde Jachtseizoen niet hebben’

Het is eind december, het is weer eens spannend in het leven van Udenaar Giel de Winter. Of ‘teringspannend’, om hem precies te citeren.

Zijn nieuwe programma De Kluis, opgenomen in Arnhem, is vanaf 22 december te zien. Er zijn hoofdrollen voor Caroline Tensen, Tygo Gernandt en Ruben Nicolai. Een serie die hij bedacht voor de Nationale Postcodeloterij.



Het is zijn zoveelste wapenfeit dit jaar. De Kluis wordt aangekondigd als de grootste online serie ooit en is acht weken lang alleen te zien via het YouTube kanaal van StukTV. Opmerkelijk? Niet per se. Want: ,,Ouderwets tv-kijken is dood. Nou ja, gaat dood’’, stelt de Udenaar nogal stellig .

Volledig scherm Giel de Winter van STUK TV. © Van Assendelft

Zuiders Proeflokaal op de Markt in Uden. Dat wordt de plek waar we Giel de Winter ontmoeten. Hij woont er om hoek in een appartement boven een winkel. De plaats waar hij opgroeide - met name de ruime afstand tot zijn werkplek in Amsterdam - koestert hij. Het is geen droomplek, maar hij kan er ’s avonds nog even chillen met zijn vriendin of gamen met zijn vrienden.



Aan de telefoon had zijn moeder Annemieke de Groot al gezegd: ,,Giel is een voeler. Een spons. Als die te veel opzuigt, loopt hij over.’’ Een instemmend knikje volgt: ,,Als ik in Amsterdam woon, ga ik mezelf zo hard verliezen. Dan is het feestje hier en opening daar. Dat wil ik niet. Ik wil me focussen op mijn doel en dat is blijven werken.’’

Fit blijven

Volledig scherm © John Back Jeroen appels Zijn openheid is aanstekelijk. Als hij amper binnen is en groene thee bestelt, kondigt hij aan krap in zijn tijd te zitten. De geplande bokstraining wil hij niet overslaan. ,,Ik moet fit blijven anders word ik gek.’’ Die avond draait hij met de mannen van StukTV nog twee dj-sets in Oisterwijk en Arnhem. Een eerste indruk dringt zich op: verstandige jongen die De Winter.



Twee jaar geleden vloog het succes hem aan. Paniekaanvallen, stress in heel zijn lijf. ,,Dat is verschrikkelijk om mee te maken. Het waren momenten dat ik te ver ging met StukTV. Te veel op mijn nek haalde.’’ Het liet zich voelen dat hij niet alleen die onbevangen presentator is, maar ook de baas en het brein van StukTV dat ondertussen is uitgegroeid tot een bedrijf met zes vaste mensen en per project veel freelancers.



Dan helpt het nogal dat hij zijn boekingen als presentator en dj laat regelen door SPEC, het managementbureau van Ali B. ,,Ik kreeg daar meteen goede begeleiding. Een mental coach, die ik 24 uur per dag kan bereiken. Als het nodig is, belt hij het management en laat mijn agenda leeg vegen. Zo van: Giel gaat even niks doen, ja elke ochtend wandelen.’’

Paniekaanvallen

Stress, paniekaanvallen en verstandige keuzes, het blijkt de achterkant van wat zijn jonge kijkers wekelijks te zien krijgen. Het staat nogal haaks op de stunts die hij uitvoert met zijn vaste partners in crime Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt. Het format van StukTV, dat De Winter zo’n zes jaar geleden bedacht, is even overzichtelijk als uitdagend. Met als motto: ‘We gaan stuk voor jou’ voert het trio opdrachten uit die hun kijkers verzinnen. Het genre waar we aan moeten denken: de huiskamer van je moeder ombouwen tot dierenstal. Of kayakken met alleen trappen en geen water in de buurt, kan ook. Naakt door de supermarkt, ze hebben het al volbracht.

Het zijn rap gemonteerde filmpjes met een –zeker voor Nederlandse begrippen – ongekend bereik. Het YouTubekanaal van StukTV ging dit jaar door de magische grens van twee miljoen abonnees en de stunts leveren zo'n 15 miljoen views per maand op. Plak daar commercials voor en achter en je loopt ook financieel binnen. Succes waar ondertussen ook grote mediabedrijven als RTL graag op meeliften.



De afgelopen twee jaar werd er al samengewerkt. Begin november kwam pas de echte klapper, John de Mol lijfde StukTV in bij Talpa. Daarmee is het het eerste YouTubekanaal dat overgenomen wordt door een groot mediabedrijf. Het aantal nullen achter het overnamebedrag wordt niet genoemd, maar De Winter stelt tevreden vast dat hij een zak met geld krijgt om series te maken en voorlopig niet op zijn bankrekening hoeft te kijken. Als creative director gaat hij de onlinetak van het bedrijf leiden.



De vraag: wat moet die kwajongen van StukTV in het management van Talpa?, is de eerste waar hij even – heel even dan - over na moet denken. Hij roert nog eens in zijn thee, besluit toch dat koekje te nemen. Wacht niet tot het op is en zegt: ,,Klinkt misschien gek, maar ik vind dat ik daar hoor. Het is een topbedrijf, maar ik heb ook zoveel toffe ideeën. Het is goed dat er geluisterd wordt naar iemand die online succes heeft. John heeft dat gezien. Bij RTL ging het allemaal veel te traag. Ik heb de serie Jachtseizoen daar gepitcht en dat wilden ze niet hebben. Online is het een klapper en John de Mol is fan.’’

Rico Verhoeven

Juist met die serie Jachtseizoen op het kanaal van StukTV laat De Winter zien waar hij als programmamaker toe in staat is. Per aflevering slaan BN’ers als Rico Verhoeven of zangeres Maan op de vlucht en zet het trio van StukTV de achtervolging in. Een programma met vaart en verrassing. ,,We kiezen vooral voor gasten die het online al goed doen. Binnenkort zijn er opnames met rapper Boef.’’

De overname door Talpa is voor De Winter ook een zeer persoonlijk succes. Misschien wel een genoegdoening. ,,Nu is het wel duidelijk dat ik geen eendagsvlieg ben.’’ Ook de directeur die hem van het Udens College aftrapte omdat hij geen vertrouwen had in dat lastige kereltje, moet zich maar eens achter de oren krabben.

Eindelijk is voor een hoop – lees vooral oudere – mensen duidelijk waar hij al die tijd mee bezig was. Zijn moeder voorop. Ze weet het moment nog dat er op het whiteboard in de keuken van het ouderlijk huis in Uden de eerste opzet van StukTV getekend stond. ,,Ik heb tegen Giel gezegd: ik snap er helemaal niks van, maar ik sta achter je.’’ Best lastig om vol te houden, weet ze ondertussen als je zoon in filmpjes caravans in de fik steekt of zich op laat sluiten en overnacht in een warenhuis. ,,Ja daar hebben we best discussie over gehad.’’



Die onwetendheid heeft ook iets moois, meent De Winter. ,,Dat is de generatie die wel Netflix en Replay TV kijkt maar doodleuk zegt: ‘online kijk ik niks’. Hallo, dat is online kijken. Ik heb dus nog veel kijkers te winnen.’’ Dat oudere publiek wil hij vooral trekken met series. Het YouTube-kanaal van StukTV wil hij uitbouwen tot een volwaardige online-zender. ,,Dan moet je meer verschillende programma’s bieden. De nieuwe serie De Kluis is daar een voorbeeld van. John de Mol heeft die bekeken en zei: ‘je bent met hogere wiskunde bezig’. Dat is toch een mooi compliment.’’

Quote Ik blijf lekker tegen de wereld aanschop­pen Giel de Winter , StukTV